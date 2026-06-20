Москва20 июн Вести.Бывший президент Украины Леонид Кучма отказался от высшей награды Польши – ордена Белого орла. Об этом сообщают украинские СМИ.

Кучма возглавлял Украину с 1994 по 2005 годы. В 1997 году он был представлен к ордену Белого орла.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий принял решение отобрать аналогичный орден у главы киевского режима. Причиной стала героизация нацистов на Украине. Так Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование "героев УПА" (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Между тем от ордена Белого орла отказался и Виктор Ющенко, который возглавлял Украину после Кучмы.

Кроме того, от польских госнаград отказался глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, а также украинский посол в Польше Василий Боднар.