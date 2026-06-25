Джабаров: расстраивает, что Кучма стал русофобом и сторонником нацизма

"Знал как другого человека": Джабарова расстроил отказ Кучмы от польской награды Джабаров: расстраивает, что Кучма стал русофобом и сторонником нацизма

Москва25 июн Вести.Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью ИС "Вести" заявил, что его искренне расстроило присоединение бывшего президента Украины Леонида Кучмы к группе тех, кто вернул польские награды.

Сенатор отметил, что статус отношений Польши и Украины заметно понизился, Киев затронул самые острые моменты польской истории. По мнению Джабарова, развитие этого конфликта еще впереди.

Что касается бывших президентов Украины, которые отказались в знак солидарности с Зеленским от [ордена] Белого орла, это их право. Я только одного не могу понять. Для меня очень странно, как в этой компании оказался Леонид Кучма, бывший "красный" директор, уважаемый руководитель "Южмаша", который слишком много всего получил при Советском Союзе от России, вдруг стал таким отчаянным русофобом и таким верным сторонником нацистов. Меня это искренне расстраивает сказал зампред комитета Совета Федерации

Президент Польши Кароль Навроцкий ранее принял решение отобрать орден Белого орла у главы киевского режима. Причиной стала героизация нацистов - Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование "героев УПА" (признана экстремистской и запрещена в РФ).