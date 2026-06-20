Медведев: у лишенного ордена Зеленского есть место для гитлеровского креста Медведев прокомментировал лишение Зеленского польской награды

Москва20 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский имеет больше места для гитлеровского Железного креста после того, как его лишили польской награды. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он также выразил уверенность, что потеря польской государственной награды не станет для киевского главаря проблемой.

Главный бандеровец легко найдет замену и нацепит на зеленый сюртук гитлеровский Железный крест с золотыми дубовыми листьями написал Медведев на в соцсети Х

Накануне президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. Конфликт между ними разгорелся после решения киевского режима присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (организация признана террористической и запрещена в РФ).

В годы Великой Отечественной войны УПА сотрудничала с нацистами. На ее счету многочисленные преступления, в том числе массовое убийство поляков и украинцев.