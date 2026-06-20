Москва20 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский предпочитает разжигать конфликты, а не искать способы решить их мирно, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он отреагировал на поведение Зеленского в ситуации с лишением его ордена Белого орла – высшей государственной награды Польши.

Зеленский предпочитает постоянную эскалацию миротворчеству. Такой эскалационный подход ошибочен и подвергает мир опасности написал Дмитриев в соцсети X

Конфликт между Польшей и Украиной возник из-за решения Зеленского участвовать в перезахоронении останков Андрея Мельника, одного из лидеров Украинской повстанческой армии (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), а также присвоить наименование "героев УПА" одному из подразделений вооруженных сил Украины.

В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла, который тот получил от предыдущего польского лидера Анджея Дуды в 2023 году. По словам Навроцкого, тот факт, что боевики ВСУ, подготовленные в Польше, будут служить под знаменем УПА, неприемлем для Варшавы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, в свою очередь, заявил, что конфликт Навроцкого и Зеленского обостряет напряженность между Варшавой и Киевом. По мнению Дмитриева, такой позицией Туск пытается защитить сторонников нацизма на Украине.