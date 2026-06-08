Совет ордена Белого орла в Польше провел заседание о лишении Зеленского награды Польский Совет ордена Белого орла обсудил, лишать ли Зеленского награды

Москва8 июн Вести.Совет ордена Белого орла в Польше провел заседание о лишении Владимира Зеленского высшей государственной награды республики. Как сообщили в канцелярии главы государства, итоговое решение пока не принято.

Пресс-секретарь президента Польши Кароля Навроцкого Рафал Леськевич рассказал о прошедшем заседании, но не стал обнародовать конкретных выводов.

Сегодня состоялось заседание капитула ордена Белого орла по вопросу об ордене, присвоенном <...> Владимиру Зеленскому. Капитул представил свое заключение присутствовавшему на заседании президенту Республики Польша Каролю Навроцкому. Президент примет решение в надлежащее время написал Леськевич в социальной сети X

Поводом для рассмотрения вопроса о лишении награды стало решение Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (организация признана террористической и запрещена в РФ) — организации, которая в годы Великой Отечественной войны воевала против советских войск и сотрудничала с нацистами. На счету УПА многочисленные преступления, в том числе Волынская резня 1943 года — массовое уничтожение польского населения, а также тысячи украинцев, отказавшихся поддерживать националистов.