Речь о днях: Навроцкий озвучил ультиматум Зеленскому по вопросу об ордене СМИ узнали об ультиматуме Навроцкого Зеленскому по высшей госнаграде Польши

Москва14 июн Вести.Президент Польши Кароль Навроцкий выдвинул главе киевского режима Владимиру Зеленскому ультиматум по вопросу о лишении высшей польской государственной награды — ордена Белого орла, пишет издание Rzeczpospolita.

По информации газеты, Навроцкий дал понять Зеленскому, что может снять вопрос о лишении ордена, если Зеленский отменит указ о присвоении одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименования "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Время, предоставленное украинской стороне, как утверждают наши источники, ограничено. Речь идет скорее о днях, чем о неделях, хотя ни один из наших собеседников не готов окончательно определить конкретные сроки сказано в материале

Поводом к рассмотрению вопроса о лишении Зеленского награды стало его решение присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА". Нна счету УПА многочисленные преступления, в том числе Волынская резня 1943 года — массовое уничтожение польского населения, а также тысяч украинцев, отказавшихся поддерживать националистов.