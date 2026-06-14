Москва14 июнВести.Президент Польши Кароль Навроцкий выдвинул главе киевского режима Владимиру Зеленскому ультиматум по вопросу о лишении высшей польской государственной награды — ордена Белого орла, пишет издание Rzeczpospolita.
По информации газеты, Навроцкий дал понять Зеленскому, что может снять вопрос о лишении ордена, если Зеленский отменит указ о присвоении одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименования "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Время, предоставленное украинской стороне, как утверждают наши источники, ограничено. Речь идет скорее о днях, чем о неделях, хотя ни один из наших собеседников не готов окончательно определить конкретные срокисказано в материале
Поводом к рассмотрению вопроса о лишении Зеленского награды стало его решение присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА". Нна счету УПА многочисленные преступления, в том числе Волынская резня 1943 года — массовое уничтожение польского населения, а также тысяч украинцев, отказавшихся поддерживать националистов.