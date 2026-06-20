Сибига заявил, что вернет польскую награду из-за решения по Зеленскому

Сибига намерен вернуть польскую награду после решения по Зеленскому Сибига заявил, что вернет польскую награду из-за решения по Зеленскому

Москва20 июн Вести.Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что намерен вернуть польскую государственную награду после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Глава украинского МИДа уточнил, что речь идет о Командорском кресте со звездой ордена "За заслуги перед Польшей".

На фоне таких безрассудных действий не вижу возможности хранить данную мне в октябре 2022 года высокую государственную награду Республики Польша написал Сибига в соцсетях

Конфликт Навроцкого и киевского главаря начался после решения Киева присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (организация признана террористической и запрещена в РФ). После этого польский президент лишил Зеленского ордена Белого Орла.

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал оправданным решение Навроцкого. По его словам, страна, уважающая свою историю, должна быть последовательна в подобных вопросах.