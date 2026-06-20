Москва20 июн Вести.Решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить главу киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого орла является логичным. Такое мнение высказал в социальной сети Х бывший премьер-министр страны Лешек Миллер.

Он подчеркнул, что государство, уважающее свою историю, должно быть последовательно в таких вопросах, и Навроцкий это четко продемонстрировал.

Решение президента Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла полностью оправдано во всех отношениях. Нельзя ожидать уважения к польской исторической памяти, одновременно прославляя формирования, ответственные за преступления против поляков сказал экс-премьер Польши

Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. Конфликт между Польшей и Украиной вспыхнул после решения Киева присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (признана в России террористической и запрещена). УПА тесно сотрудничала с нацистами в годы Великой Отечественной войны, на ее счету – многочисленные преступления, в том числе массовое убийство поляков и украинцев.

Также Навроцкий назвал неприемлемой службу боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), подготовленных Варшавой, под знаменем Украинской повстанческой армии (УПА) (признана в России террористической и запрещена).