Экс-премьер Польши Миллер: Украине стоит вернуть не ордена, а оружие и танки

"Пусть вернут танки и оружие": в Польше ответили на демарш Зеленского Экс-премьер Польши Миллер: Украине стоит вернуть не ордена, а оружие и танки

Москва21 июн Вести.Киев должен вернуть Варшаве поставленную военную технику и оружие вместо того, чтобы обсуждать возвращение орденов.

Такое мнение в эфире телеканала Polsat News высказал бывший премьер-министр Польши (2001–2004 гг.) Лешек Миллер.

Раз уж все так стремятся вернуть полученное, пусть вернут МиГи, танки и оружие. Это был бы жест доброй воли, не так ли? отметил экс-глава правительства, комментируя демарш украинских политиков в отношении Варшавы

Миллер добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский мог бы просто отказаться от ордена Белого Орла, если его смущает тот факт, что этой наградой в разное время были удостоены российская императрица Екатерина II и бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

Ему следовало сказать: нет, нет, потому что этот орден есть у таких людей, так что большое спасибо. Но он принял его и не был привередлив подчеркнул Миллер

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского высшей польской награды в ответ на решение главы киевского режима присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).

В ответ на это от ордена Белого орла отказались трое бывших президентов Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Аналогичным образом поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и украинский посол в Варшаве Василий Боднар.