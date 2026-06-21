Киев пригрозил Польше зеркальными шагами на фоне спора вокруг УПА Глава МИД Украины Сибига заявил о готовности отвечать на действия Варшавы

Москва21 июн Вести.Украина будет предпринимать "зеркальные шаги" в отношении Польши в случае недружественных действий со стороны Варшавы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в эфире всеукраинского телемарафона.

Заявление прозвучало на фоне обострения отношений между двумя странами после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить главу киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию членов УПА (запрещенная в РФ экстремистская организация).

Мы будем зеркалить все шаги, особенно если эти шаги недружелюбны, пренебрежительны к нашей стране сказал Сибига

Он также заявил, что Навроцкий, по его мнению, разрушает позитивные результаты, достигнутые в отношениях между Киевом и Варшавой. При этом глава украинского МИД подчеркнул готовность Украины к политическому диалогу.

Отношения между странами осложнились после того, как в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении одного из лидеров ОУН-УПА (организация запрещена в РФ как экстремистская) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Кроме того, Зеленский присвоил название "имени героев УПА" отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.