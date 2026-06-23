В МИД Украины заявили о попытках сгладить конфликт с Варшавой Спикер МИД Украины: Киев ведет работу по урегулированию отношений с Польшей

Москва23 июн Вести.Украинские дипломаты предпринимают попытки снять напряженность в отношениях с Польшей, резко обострившихся на фоне героизации киевским режимом Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

В эфире телеканала "Рада" Тихий сообщил, что Киев намерен урегулировать разногласия дипломатическим путем.

Мы как МИД, дипломатическая команда постоянно поддерживаем связь с польскими коллегами. Мы работаем над тем, чтобы все-таки острые углы и эмоции успокаивать. Украинская позиция очень взвешена. Мы за диалог, в том числе по сложным вопросам исторического прошлого сказал он

Поводом для дипломатического скандала стал указ Владимира Зеленского от 26 мая, которым Отдельному центру специальных операций "Север" ВСУ было присвоено имя "героев УПА". Это решение вызвало массовое возмущение в Польше. 19 июня президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла. В ответ экс-президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) вернули Варшаве свои ордена. Ряд украинских чиновников последовал их примеру. В свою очередь, вице-спикер польского Сейма Михал Каминьский вернул посольству Украины две украинские награды.