Туск: Варшава ждет от Киева первого шага после скандала с героизацией УПА

В Польше ожидают от Киева первого шага после скандала из-за героизации УПА Туск: Варшава ждет от Киева первого шага после скандала с героизацией УПА

Москва5 июл Вести.Варшава ждет первого шага от Киева после скандала, вызванного героизацией Украинской повстанческой армии (УПА - признана экстремистской, запрещена на территории России).

Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск, передает агентство РИА Новости.

Конфликт между Украиной и Польшей разгорелся из-за решения главы киевского режима Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины имя "героев УПА", которая в годы Великой Отечественной войны сотрудничала с нацистами. На ее счету многочисленные преступления, в том числе массовое убийство поляков и украинцев.

Мы ожидаем от Украины первого шага после этого несчастного решения Зеленского. Хорошо было бы услышать выразительный сигнал со стороны Киева. Они пытаются, но мы хотели бы это выразительно услышать заявил Туск

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого орла за героизацию УПА.

В июле Дональд Туск назвал глупыми попытки главы киевского режима Владимира Зеленского получить поддержку внутри страны за счет героизации нацистских преступников.