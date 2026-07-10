В Польше призвали украинцев к "отрезвлению" на фоне чествования УПА Туск заявил, что ожидает "отрезвления" Киева на фоне чествования боевиков УПА

Москва10 июл Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что рассчитывает на "отрезвление" Украины на фоне героизации Киевом нацистских преступников. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед журналистами. Его слова приводит РИА Новости.

Я рассчитываю на отрезвление с той (украинской – Прим. ред​​​.) стороны. Также я рассчитываю на сдерживание излишних эмоций в Польше…Я хочу обратиться ко всем порядочным, умным, ответственным украинцам. Помните, что великое европейское сообщество опирается на правду. Эта правда является абсолютно необходимым фундаментом примирения отметил он

Ранее между Украиной и Польшей возник конфликт из-за решения Киева присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, организация признана террористической и запрещена в РФ). Из-за такой политики президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого орла, а в Варшаве заявили, что не позволят Украине войти в Евросоюз, пока она продолжает чествовать националистов, причастных к Волынской трагедии – массовому уничтожению польского мирного населения, осуществленному в 1943–1945 годах.