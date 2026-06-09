Туск заявил, что Украина должна взять ответственность за героизацию деятелей УПА Туск: Украина должна взять ответственность за героизацию деятелей УПА

Москва9 июн Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина должна взять на себя ответственность за героизацию деятелей признанной в РФ экстремистской Украинской повстанческой армии.

В конце мая глава киевского режима Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА (запрещенной в России экстремистской организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ)​​​. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН также могут перезахоронить.

Я приложил усилия, чтобы украинская сторона предприняла инициативу и приняла на себя ответственность за этот кризис, а также способы выхода из этого кризиса сказал Туск журналистам

При этом польский премьер отметил, что прикладывал свои усилия "на нескольких уровнях". По его словам, он пытается убедить киевские власти в том, что "мяч на их стороне и что это украинцы должны найти решение".

Туск также отметил, что пока украинские аргументы не убеждают польскую сторону.

Я слушал разные аргументы с украинской стороны. Они нас не убеждают сказал он

Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента признала 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами.

Согласно позиции Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками запрещенной в РФ ОУН-УПА против населения республики.

Ранее перезахоронения нацистов на Украине прокомментировал президент России Владимир Путин.