Володин о перезахоронениях нацистов на Украине: в Киеве сидят их последователи

Володин прокомментировал перезахоронения националистов на Украине Володин о перезахоронениях нацистов на Украине: в Киеве сидят их последователи

Москва3 июн Вести.Проводя торжественные перезахоронения националистов, киевская власть подтверждает преемственность их идей, свою нацистскую суть. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин.

По его словам, действия представителей киевского режима фактически являются продолжением деятельности нацистских преступников во времена Второй мировой войны.

Это идеология и мировоззрение тех, кто сегодня у власти на Украине. Поэтому они и отдают почести своим кумирам, которые в прошлом веке, во время Второй мировой войны, совершали геноцид народов, истребляли мирных граждан, детей, женщин, стариков на территории той же Украины. Собственно, они продолжатели их поступков заявил Володин

Он подчеркнул: если мировое сообщество будет продолжать закрывать глаза на нацистскую сущность режима и помогать Украине, ни к чему хорошему это не приведет.

Наша позиция здесь была и остается прежней: надо достигать цели специальной военной операции. А это значит, что неонацистский режим должен быть уничтожен заявил Володин

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский, чей дед участвовал в Великой Отечественной войне на стороне СССР, заявил о планах вернуть на Украину останки лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ как экстремистская) для последующего перезахоронения. Прах одного из них - Андрея Мельника - уже торжественно перезахоронили.