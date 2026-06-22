Володин: Польша должна определиться с позицией к неонацистскому режиму Украины

Володин призвал Польшу определиться с отношением к неонацистскому режиму Киева Володин: Польша должна определиться с позицией к неонацистскому режиму Украины

Москва22 июн Вести.Председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин раскритиковал позицию Польши относительно политики героизации нацизма на Украине. Его слова передает РИА Новости.

Парламентарий констатировал, что в настоящее время на украинской территории с почестями проводят перезахоронения лидеров нацистских движений периода Второй мировой войны. При этом он подчеркнул, что европейские государства, ранее пострадавшие от действий гитлеровского режима, предпочитают игнорировать происходящее.

Спикер Госдумы отметил, что польские власти ведут себя крайне осторожно в данном вопросе, лишь изредка упоминая о недопустимости подобных действий.

Володин напомнил, что от рук нацистов и бандеровцев погибло огромное количество граждан Польши, и подчеркнул экстремистский характер таких организаций, как УПА и УНСО (запрещены в РФ).

Польше надо определиться. С кем она? Со своим народом ... или с преступным неонацистским режимом киевской хунты заключил Володин

Ранее Эстония раскритиковала Украину и Польшу за конфликт из-за УПА.