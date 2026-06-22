Польский депутат обвинил Киев в желании конфликтовать с Польшей Польский депутат Сасин: Киев сделал ставку на конфликт с Польшей

Москва22 июн Вести.Украина сделала ставку на конфликт с Польшей и не демонстрирует стремления к улучшению двусторонних отношений. Такое мнение в интервью телеканалу Polsat высказал депутат польского Сейма Яцек Сасин, представляющий консервативную оппозиционную партию "Право и справедливость".

По словам политика, со стороны Киева не предпринимаются шаги, которые могли бы свидетельствовать о желании снизить напряженность в отношениях с Варшавой. Он также заявил, что проект построения дружеских отношений между двумя странами не достиг поставленных целей.

Украинцы сделали ставку на конфликт с Польшей. Они не хотят хороших отношений с Польшей сказал Сасин

Отдельно политик раскритиковал решение главы киевского режима Владимира Зеленского о присвоении одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени, связанного с Украинской повстанческой армией (УПА, признана экстремистской и запрещена в России). По его мнению, государства имеют право чтить собственных героев, однако это не должно распространяться на лиц, которых считают причастными к преступлениям.

Сасин также выступил за принятие Польшей ответных мер в отношении украинских компаний, работающих на территории страны. По его словам, такие шаги должны стать реакцией на действия Киева.

Отношения между Киевом и Варшавой в последнее время значительно ухудшились. Одной из причин стало решение главы киевского режима присвоить одной из структур ВСУ наименование "героев УПА". Этот шаг вызвал недовольство в Польше, и президент этой страны Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого орла.