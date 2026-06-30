В США назвали героизацию УПА на Украине серьезной ошибкой Зеленского Responsible Statecraft: чествование боевиков УПА отдаляет Украину от Евросоюза

Москва30 июн Вести.Официальный курс Киева на прославление националистов Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ) отдаляет страну от Европейского союза, пишет американский журнал Responsible Statecraft.

В статье подчеркивается, что конфликт на Украине способствовал реабилитации "украинских союзников Третьего рейха".

Это серьезная ошибка отметил автор материала Закари Пайкин

Он добавил, что попытки сторонников киевского режима оправдать героизацию УПА не выдерживают критики.

Кроме того, Киев отказом завершать боевые действия сталкивается с растущими экономическими и демографическими потерями, обратил внимание обозреватель.

Различия в трактовке действий украинских националистов в период Второй мировой войны значительно ухудшила отношения между Киевом и Варшавой.

Одной из причин стало решение главы киевского режима Владимира Зеленского присвоить одной из структур Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование "героев УПА".

Этот шаг вызвал недовольство в Польше, и президент этой страны Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого орла.

Бывший польский президент (1990–1995 гг.) и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса заявил, что больше не будет поддерживать Зеленского.

Экс-премьер (2001–2004 гг.) страны Лешек Миллер призвал украинского политика не обижаться, когда Варшава в дальнейшем самостоятельно решит, кому следует помогать, а кому нет.

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник назвала действия главы киевского режима невероятной дерзостью и отсутствием элементарной порядочности. Она сравнила его поступки с неприличным жестом в сторону Польши.

Сам Зеленский заявил, что никто не может указывать украинцам, кому быть благодарными и каких героев уважать.