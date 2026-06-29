"Не будет приказывать": Польша раскритиковала Зеленского за героизацию нацистов Экс-премьер Польши Миллер ответил Зеленскому на слова о "пантеоне героев"

Москва29 июн Вести.Польские политики и общественные деятели раскритиковали инициативу главы киевского режима Владимира Зеленского создать на Украине национальный "пантеон героев".

Бывший премьер-министр Польши (2001–2004 гг.) Лешек Миллер в соцсети X отреагировал на намерения украинских властей.

Зеленский сказал: "Никто и никогда не будет приказывать нам, каких героев уважать". Ну и хорошо. Никто и никогда не будет приказывать нам, кому помогать, а кому нет написал политик

В свою очередь, замминистра государственных активов Польши Роберт Кропивницкий высказал мнение, что если Зеленский таким образом стремится обострить отношения с Варшавой, то его ожидает разочарование.

Президент Ассоциации предпринимателей и работодателей Польши Цезарий Казмерчак также негативно высказался об идее главы киевского режима.

По случаю Дня Конституции Украины Зеленский объявил о внесении законопроекта о Национальном пантеоне. Очень вероятно, что там будет [один из главарей запрещенной в России УПА Роман] Шухевич. Интересно, будут ли там [упоминаться гетман Украины Богдан] Хмельницкий и Переяславское соглашение [документ 1654 года о вхождении подконтрольных казакам земель Речи Посполитой в состав Русского царства] написал Казмерчак на странице в соцсети X

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник назвала действия Зеленского невероятной дерзостью и отсутствием элементарной порядочности. Она сравнила его поступки с неприличным жестом в сторону Польши.

28 июня, в День Конституции Украины, Зеленский заявил, что никто не может указывать украинцам, кому быть благодарными и каких героев уважать.

Ранее он сообщил о подготовке законопроекта о создании "пантеона выдающихся украинцев", где могут быть перезахоронены деятели Украинской Народной Республики, Западно-Украинской Народной Республики, а также представители Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ).

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей госнаграды страны — ордена Белого орла — из-за героизации на Украине деятелей УПА (признана экстремистской и запрещена в РФ).