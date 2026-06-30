Экс-премьер Польши заявил, что Украина, заплатит за пантеон "героев" Зеленского Моравецкий: Украина заплатит за пантеон националистов Зеленского

Москва30 июн Вести.Украина поплатится за решение главы киевского режима Владимира Зеленского создать так называемый пантеон "героев", считает бывший премьер-министр Польши и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий.

Он подчеркнул, что последствие "исторической политики" Зеленского "испытает на себе не Польша".

В первую очередь за это заплатит сама Украина написал Моравецкий в соцсетях

Отметил что, Украина "строит свою национальную идентичность на замалчивании или преуменьшении роли преступлений, а не на правде". По словам экс-премьера, это препятствует вступлению Украины в Евросоюз, который вряд ли примет в свой состав страну, официально почитающую убийц мирных поляков.

Моравецкий резюмировал, что чем больше украинские власти пытаются возвысить Украинскую повстанческую армию (УПА – экстремистская организация, запрещенная в России), "тем больше мир вспоминает о ее преступлениях".

Ранее Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "Об украинском национальном пантеоне", который предусматривает создание общенационального места памяти для чествования "выдающихся представителей украинской нации". Также Зеленский решил присвоить одной из структур украинских боевиков наименование "героев УПА", что вызвало моментальную реакцию польских политиков.

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого орла.

В свою очередь, бывший польский президент (1990–1995 гг.) и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса выступил с заявлением о том, что больше не будет поддерживать Зеленского.

Другой экс-премьер Польши – Лешек Миллер (2001–2004 гг.) – призвал украинского политика не обижаться, когда Варшава в дальнейшем самостоятельно решит, кому следует помогать, а кому нет.

В ответ на недовольство поляков Зеленский заявил, что никто не может указывать украинцам, кому быть благодарными и каких героев уважать.

Американский журнал Responsible Statecraft писал, что курс Киева на прославление националистов отдаляет страну от Европейского союза.