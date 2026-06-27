Навроцкий использует разногласия с Украиной для повышения своего рейтинга ИМЭМО: Навроцкий повышает свой рейтинг на разногласиях с Украиной

Москва27 июн Вести.Политика Польши в отношении Украины изменилась после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский Киев присвоил армейскому подразделению наименование "имени героев УПА" (запрещена и признана экстремистской в РФ). Острая реакция Варшавы объясняется "внутриполитическими причинами". Об этом заявила ИС "Вести" старший научный сотрудник Группы комплексный исследований Балтийского региона ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Мария Павлова.

По ее словам, в современной Польше политика памяти стала "мощным инструментом набора политических очков".

Польское общество очень сильно погружено в историю, особенно в историю XX века, Второй мировой войны. А Волынская резня вообще стоит особняком. Это действительно живая память, память, которая кровоточит, она ощущается буквально на кончиках пальцев при общении с поляками. Поэтому, конечно, решение [президента Польши Кароля] Навроцкого даст ему политический рейтинг. Он наберет политические очки за счет этого сказала Павлова



Ранее канцелярия польского лидера сообщила в соцсети X, что Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла.

Согласно недавним опросам, с начала 2026 года симпатии поляков к украинским беженцам упали до рекордно низких 30%.