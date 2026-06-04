Путин о перезахоронениях нацистов: дед Зеленского в гробу перевернулся

Путин прокомментировал перезахоронения нацистов на Украине Путин о перезахоронениях нацистов: дед Зеленского в гробу перевернулся

Москва4 июн Вести.Президент России Владимир Путин, комментируя перезахоронения нацистов на Украине с воинскими почестями, заявил, что дед главы киевского режима Владимира Зеленского "в гробу, наверное, перевернулся".

Российский лидер напомнил, что дед Зеленского во время Великой Отечественной войны воевал за Красную армию.

С салютом перезахоронили как героев Украины... И кто это делает? Действующий глава киевского режима - еврей по национальности. Его дед, который воевал с нацизмом, в гробу, наверное, перевернулся сказал Путин

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что, проводя торжественные перезахоронения националистов, киевская власть подтверждает преемственность их идей, свою нацистскую суть.