Москва4 июн Вести.Все стараются не замечать перезахоронение националистов на Украине, уничтожавших евреев, поляков и русских. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, лишь Польша и Израиль "вяло" отреагировали.

Российский лидер указал на тот факт, что глава киевского режима Владимир Зеленский – сам еврей. Однако он присваивает военным подразделением наименование в честь "Украинской повстанческой армии" (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Вот сейчас на Украине их останки с воинскими почестями и с салютом перезахоронили как героев Украины. Только Польша вяло там отреагировала, Израиль еще более вяло. Все стараются не замечать стыдливо ... и кто это делает?! Действующий глава киевского режима – еврей по национальности отметил президент РФ

В конце мая на Украине перезахоронили Андрея Мельника – одного из главарей "Организации украинских националистов" (признана экстремистской и запрещена в РФ). Останки Мельника перенесли на Национальное военное мемориальное кладбище.