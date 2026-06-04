Путин: на Украине воевать никто не хочет

Путин: на Украине воевать никто не хочет Путин: на Украине воевать никто не хочет

Москва4 июн Вести.На Украине никто не хочет воевать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.

По его словам, в настоящий момент в стране возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство.

Насильно людей забирают, мотивации нет никакой. Воевать никто не хочет сказал Путин

Глава государства подчеркнул, что главная проблема, с которой сталкиваются Вооруженные силы Украины, заключается в катастрофических потерях личного состава.

Как отметил российский лидер, ежемесячные потери украинской армии составляют 40 тысяч военных.