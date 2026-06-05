Москва5 июнВести.Российский президент Владимир Путин заявил, что при заключении мирного договора с Украиной следовало бы порадоваться окончанию боевых действий и сказать добрые слова.
Глава государства сделал такое заявление в ходе встречи с руководителями международных СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет РИА Новости.
Можно и нужно было бы сказать: "Слава Богу, что все закончилось"отметил Путин в рамках мероприятия
Ранее Путин заявил, что для начала переговоров с Киевом нет необходимости приостановки боевых действий.