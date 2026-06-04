Путин: для начала переговоров с Киевом нет необходимости приостановки боев

Путин: для начала переговоров с Киевом нет необходимости приостановки боев Путин: для начала переговоров с Киевом нет необходимости приостановки боев

Москва4 июн Вести.Для начала переговоров с Киевом нет необходимости приостановки боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.

Причина, по которой Киев так настаивает на остановке боев - поражения Вооруженных сил Украины на поле боя, подчеркнул президент.

Для того, чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. Ну нет необходимости. И у нас были переговоры, и боевые действия не останавливались сказал Путин

Ранее Путин сообщил, что главной проблемой для ВСУ стали катастрофические потери личного состава. Кроме того, добавил глава государства, украинцы совершенно не хотят воевать, из-за чего массово дезертируют.