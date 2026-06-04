Москва4 июн Вести.Если с Украиной установится мир, борьба за власть в Киеве обострится кардинально, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.

По его словам, из-за внутриполитической ситуации Киев не готов пойти на компромиссы для урегулирования конфликта.

Потому что, если там мир установится, внутриполитическая борьба, борьба за власть в Киеве и экономическая ситуация на этом фоне, они кардинальным образом обострятся. И у меня такое впечатление, что на самом деле правящие круги, они не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий. Потому что тогда находящиеся у власти люди в данный момент вряд ли будут иметь какие-то хорошие, скажу аккуратно, очень перспективы для удержания власти. Да и экономические проблемы нужно решать