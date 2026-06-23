Москва23 июнВести.Страны НАТО в настоящее время открыто заявляют о подготовке к возможному военному противостоянию с Россией и наращивают оборонные расходы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.
По словам главы государства, если ранее страны альянса ограничивались поддержкой украинских властей, то сейчас на Западе все чаще звучат заявления о необходимости подготовки к потенциальному конфликту с Россией.
Теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные и наступательные бюджетыотметил президент
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что все надежды на то, что Запад сможет стать честным посредником по украинскому урегулированию, провалены.