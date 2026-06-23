Путин заявил, что Россия не нужна никому, "кроме нас с вами"

Путин: Запад не замечает интересов РФ, "кроме нас она никому не нужна" Путин заявил, что Россия не нужна никому, "кроме нас с вами"

Москва23 июн Вести.Россия нужна россиянам, никто другой ее интересы не замечает, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе неформального общения с выпускниками военных вузов.

Президент подчеркнул, что у России были все законные основания помогать Донбассу, и Москва не нарушила международное право, однако "никто не хочет этого замечать".

Никто не замечает только то, что соответствует интересам нашей страны. Потому что она кроме нас с вами никому не нужна. Но нам нужна сказал глава государства

Путин также напомнил, что Россию провоцировали практически во все времена. Однако стоило начать защищать свои интересы, как следовали обвинения в агрессии.