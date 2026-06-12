Москва12 июн Вести.Россия не развязывала войну против Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, участниками специальной военной операции в Кремле.

По словам главы государства, война началась с подачи коллективного Запада "в виде виде известной организации Североатлантического блока" – НАТО.

Не мы начали боевые действия с начала специальной военной операции.Нет. Это они (страны НАТО. – Прим. ред.) совершили госпереворот на Украине, потом это вынудило нас взять под защиту жителей Крыма, потом [они] развязали войну, для того, чтобы дать киевскому режиму возможность перевооружиться и начать боевые действия сказал он

Российский лидер напомнил, что в этом даже признались бывший канцлер Германии и экс-президент Франуии, которые участвовали в переговорах в Минске. Путин также отметил, что РФ на протяжении восьми лет ждала мирного разрешения конфликта.

Потом стало ясно, что это невозможно, потому что глава [киевского] режима прямо сказал, ничего выполнять не будем... Нам пришлось другими средствами защищать наши интересы и людей, которые там проживают подчеркнул президент

Путин также заявил, что Западу "не удастся никогда" добиться стратегического поражения России. Ранее президент отмечал, что политики Запада обманывали Россию, стремясь использовать Украину для достижения своих геополитических целей.