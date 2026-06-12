Москва12 июн Вести.Россия в одиночестве противостоит коллективному Западу в виде блока НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими, участниками специальной военной операции.

Он отметил, что все без исключения страны НАТО наращивают усилия, чтобы довести, как они полагают, до победного конца войну, развязанную в отношении России. Путин подчеркнул, что именно страны НАТО развязали войну.

Россия практически одна противостоит всему так называемому, если можно сказать, коллективному Западу в виде известной организации Североатлантического блока, которая называется по-другому НАТО заявил президент

Под руководством Запада был совершен государственный переворот на Украине, и это "вынудило" Россию взять под защиту жителей Крыма, напомнил президент. Россия 8 лет ждала решения проблем мирными средствами, но затем стало ясно, что это невозможно, и тогда пришлось другими средствами защищать свои интересы и людей, подчеркнул Путин.