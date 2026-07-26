Путин: Россия не начинала войну, а ответила на развязанный Киевом конфликт

Путин: РФ не начинала войну на Украине, а ответила на действия киевского режима Путин: Россия не начинала войну, а ответила на развязанный Киевом конфликт

Москва26 июл Вести.Россия не начинала войну на Украине, она только начала отвечать на конфликт, развязанный киевским режимом. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

По его словам, конфликт Киев развязал при поддержке Запада в отношении юго-востока Украины, который ориентировался на Россию.

Мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на ту войну, которую развязал киевский режим сказал Путин в ходе общения с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин уже озвучивал все предложения российской стороны по Украине, и в Киеве "хорошо знают, что нужно делать".