Москва26 июлВести.Российский президент Владимир Путин уже озвучивал все предложения РФ по Украине, и в Киеве "хорошо знают, что нужно делать". Такое заявление сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в комментарии журналистам.
Журналисты задали ему вопрос о предложениях американской и российской сторон по Украине.
Все предложения со стороны России уже были озвучены президентом Путиным, верховным главнокомандующим. И в киевском режиме очень хорошо знают, что нужно делатьответил официальный представитель Кремля
Ранее Песков заявлял, что конфликт на Украине может остановиться до конца суток, но при условии.