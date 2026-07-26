Песков: Путин уже озвучивал все предложения РФ по Украине

Песков: Путин озвучивал все предложения РФ по Украине, Киев знает, что делать Песков: Путин уже озвучивал все предложения РФ по Украине

Москва26 июл Вести.Российский президент Владимир Путин уже озвучивал все предложения РФ по Украине, и в Киеве "хорошо знают, что нужно делать". Такое заявление сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в комментарии журналистам.

Журналисты задали ему вопрос о предложениях американской и российской сторон по Украине.

Все предложения со стороны России уже были озвучены президентом Путиным, верховным главнокомандующим. И в киевском режиме очень хорошо знают, что нужно делать ответил официальный представитель Кремля

Ранее Песков заявлял, что конфликт на Украине может остановиться до конца суток, но при условии.