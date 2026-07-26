Песков: Путин отреагировал на слова Токаева о заморозке украинского конфликта

Песков: Путин ответил на слова Токаева о заморозке конфликта на Украине Песков: Путин отреагировал на слова Токаева о заморозке украинского конфликта

Москва26 июл Вести.Президент России Владимир Путин отреагировал на предложение казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева о заморозке конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин подробно рассказал Токаеву о причинах и целях спецоперации.

Конечно, (отреагировал – ред.). Он (Владимир Путин – ред.) подробно ему (Касым-Жомарту Токаеву – ред.) все рассказал про специальную военную операцию сказал Песков журналистам

В ходе встречи с Путиным на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Казахстана в Омске Токаев призвал заморозить и остановить украинский конфликт.