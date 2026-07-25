Путин детально проинформирует Токаева о ситуации на украинском направлении

Путин пообещал в деталях рассказать Токаеву о ситуации на украинском направлении Путин детально проинформирует Токаева о ситуации на украинском направлении

Москва25 июл Вести.Президент России Владимир Путин пообещал в деталях проинформировать казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева о ситуации на украинском направлении.

Что касается украинского направления, то я Вас в ходе нашей беседы сегодняшней обязательно проинформирую в деталях сказал Путин

Лидеры двух стран сейчас проводят переговоры на полях форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

Ранее Токаев отказался быть посредником по урегулированию конфликта на Украине. Он также заявил, что конфликт стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0.