Москва25 июлВести.Президент России Владимир Путин пообещал в деталях проинформировать казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева о ситуации на украинском направлении.
Что касается украинского направления, то я Вас в ходе нашей беседы сегодняшней обязательно проинформирую в деталяхсказал Путин
Лидеры двух стран сейчас проводят переговоры на полях форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
Ранее Токаев отказался быть посредником по урегулированию конфликта на Украине. Он также заявил, что конфликт стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0.