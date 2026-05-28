Москва28 маяВести.Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане заявил, что российско-казахстанские отношения находятся на подъеме и динамично развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения.
Он также подчеркнул, что двустороннее сотрудничество развивается активно и строится на уважении интересов обеих сторон.
Путин 27 мая прибыл в Казахстан с государственным визитом. В Астану вместе с ним приехала делегация численностью более 30 человек, в которую вошли вице-премьер Алексей Оверчук и девять федеральных министров. Кроме того, президент России примет участие в мероприятиях заседания Высшего евразийского экономического совета.