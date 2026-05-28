Путин прибыл во Дворец независимости на переговоры с Токаевым

Путин прибыл во Дворец независимости в Астане для переговоров с Токаевым Путин прибыл во Дворец независимости на переговоры с Токаевым

Москва28 мая Вести.Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Астане, где должны пройти российско-казахстанские переговоры, об этом сообщает РИА Новости.

Путин находится в Казахстане с государственным визитом. Также он примет участие в мероприятиях заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.

Утром 28 мая во Дворце независимости началась церемония официальной встречи, которая предшествует переговорам. Президента России встречает глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В церемонии участвует рота почетного караула.

После официальной части лидеры проведут переговоры. Ожидается, что они обсудят ключевые направления дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества, включая политическую, торгово-экономическую, военно-техническую, культурно-гуманитарную и другие сферы.

Кроме того, Путин и Токаев обменяются мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, а также обсудят перспективы взаимодействия в рамках многосторонних организаций.