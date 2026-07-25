Песков рассказал, как Путин отреагировал на слова Токаева о заморозке конфликта Песков: Путин подробно рассказал Токаеву о ходе спецоперации

Москва25 июл Вести.Российский лидер Владимир Путин отреагировал на предложение казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева заморозить украинский конфликт, подробно рассказав ему о ходе спецоперации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналистам.

Журналисты спросили у него, как глава российского государства отреагировал на предложение Токаева.

Конечно, [отреагировал]. Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию ответил официальный представитель Кремля

25 июля Путин встретился с Токаевым в Омске. Президент Казахстана, в частности, заявил, что не будет посредником по урегулированию украинского конфликта, а также выразил мнение, что можно заморозить данный конфликт.