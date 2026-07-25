Песков: "заморозка" конфликта на Украине не является возможной

Конфликт на Украине "заморозить" невозможно, отметили в Кремле Песков: "заморозка" конфликта на Украине не является возможной

Москва25 июл Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с учетом позиции Киева "как таковая заморозка" украинского конфликта невозможна. Ранее с соответствующим предложением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Для нас есть главное условие — мы должны достичь своих целей подчеркнул Дмитрий Песков

По словам пресс-секретаря президента России, Владимир Путин отреагировал на предложение казахстанского лидера заморозить украинский конфликт, подробно рассказав ему о ходе спецоперации