Москва25 июлВести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с учетом позиции Киева "как таковая заморозка" украинского конфликта невозможна. Ранее с соответствующим предложением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Для нас есть главное условие — мы должны достичь своих целейподчеркнул Дмитрий Песков
По словам пресс-секретаря президента России, Владимир Путин отреагировал на предложение казахстанского лидера заморозить украинский конфликт, подробно рассказав ему о ходе спецоперации