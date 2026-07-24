Песков: такие как Драпатый не дадут Украине выйти на мирное решение Песков: Драпатый и подобные ему препятствуют мирному урегулированию на Украине

Москва24 июл Вести.Такие люди, как новый главком ВСУ Михаил Драпатый, не дадут киевскому режиму выйти на мирное решение украинского кризиса. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Представитель Кремля прокомментировал недавнее интервью Драпатого, в котором главком назвал жителей Донбасса "криминальными элементами" и "несознательными" людьми.

Знаете, жители Донбасса на фоне этих заявлений понятно, что они правильно решили уйти из Украины и понятно, что Путин правильно решил защитить их сказал он

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ту войну, которую развязал Киев.

Что касается Драпатого… заявление чудовищное. Это показывает, первое, что он нацист. Второе, это показывает, что ну, собственно, он и такие, как он люди будут до конца не давать никому из представителей киевского режима выходить на мирное решение сказал представитель Кремля

В заключение Песков добавил, что не сомневается в том, что Драпатый так или иначе понесет ответственность за свои слова.