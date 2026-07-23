Новый главком ВСУ Драпатый заявил об отсутствии у россиян права на существование

Новый главком ВСУ Драпатый неприемлемо высказался о России Новый главком ВСУ Драпатый заявил об отсутствии у россиян права на существование

Москва23 июл Вести.Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый оскорбительно высказался о России, назвав ее нацией, которая "не имеет права на существование". Такое заявление он сделал в интервью порталу Ukraїner.

По словам Драпатого, русские на протяжении тысячелетий не были цивилизованными, вели захватнические войны и пытались построить империю, и сейчас их поведение не изменилось.

Мы видим, что у нас их соседом не назовешь. Это вообще нация с руководством, которая не имеет права на существование сказал он

Новый главком ВСУ высказался и о жителях Донбасса. Он считает, что большая часть из них - это "криминальные элементы", не желающие работать. Кроме того, он назвал их "несознательными", так как те не хотели украинизироваться и приобщаться к западным свободам. По мнению Драпатого, сейчас жители Донбасса якобы "страшно завидуют" украинцам.

21 июня Владимир Зеленский объявил о назначении Драпатого на пост главнокомандующего украинской армией вместо Александра Сырского, отставки которого ранее требовали украинские политики и участники акций протеста в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова.

Ранее сообщалось, что новый главком ВСУ Драпатый проходит в России обвиняемым по ряду уголовных дел.