Москва23 июлВести.Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый является в России фигурантом нескольких уголовных производств, включая дела, связанные с террористической деятельностью.
Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
21 июня Владимир Зеленский объявил о назначении командующего Объединенными силами ВСУ Драпатого на пост главнокомандующего украинской армией вместо Александра Сырского, отставки которого ранее требовали украинские политики и участники акций протеста в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова.
В России Драпатый объявлен в розыск.
Согласно данным Следственного комитета, В 2017 и 2019 годах он вместе с Виктором Николюком осуществлял общее руководство карательными операциями Объединенных сил Украины. Боевики осуществили более 70 обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республики, погибли и получили ранения 154 человека.