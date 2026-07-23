Объявленный РФ в розыск Драпатый обвиняется в нескольких уголовных преступлениях

Новый главком ВСУ Драпатый проходит в России обвиняемым по ряду уголовных дел Объявленный РФ в розыск Драпатый обвиняется в нескольких уголовных преступлениях

Москва23 июл Вести.Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый является в России фигурантом нескольких уголовных производств, включая дела, связанные с террористической деятельностью.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

21 июня Владимир Зеленский объявил о назначении командующего Объединенными силами ВСУ Драпатого на пост главнокомандующего украинской армией вместо Александра Сырского, отставки которого ранее требовали украинские политики и участники акций протеста в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова.

В России Драпатый объявлен в розыск.

Согласно данным Следственного комитета, В 2017 и 2019 годах он вместе с Виктором Николюком осуществлял общее руководство карательными операциями Объединенных сил Украины. Боевики осуществили более 70 обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республики, погибли и получили ранения 154 человека.