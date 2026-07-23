ТАСС: несмотря на отставку Сырского, протесты продолжаются в 15 городах Украины

Протесты в городах Украины не прекращаются, несмотря на отставку Сырского ТАСС: несмотря на отставку Сырского, протесты продолжаются в 15 городах Украины

Москва23 июл Вести.Протесты на Украине по состоянию на среду охватили как минимум 15 городов страны, следует из подсчетов ТАСС.

Несмотря на отставку главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, участники акций уже седьмой день подряд продолжают требовать восстановления Михаила Федорова на посту министра обороны.

Ранее сообщалось, что уже неделю митинги проходят в Киеве, Львове и Одессе. В украинского столице собралось около 500 человек. Из материала следует, что акции протеста также прошли еще в 12 городах: Виннице, Днепре, Житомире, Ивано-Франковске, Кременчуге, Кропивницком, Николаеве, Полтаве, Тернополе, Ужгороде, Харькове и Черновцах.

Хотя Владимир Зеленский частично выполнил требования протестующих, отправив Сырского в отставку, участники акций продолжают настаивать на возвращении Федорова на должность главы Минобороны.

Федоров был снят с поста министра обороны 14 июля. Зеленский объяснил это конфликтом между Федоровым и Сырским.

Однако украинские политики и СМИ связывают отставку министра с двумя другими причинами. Согласно публикациям, Федорова поддерживают западные круги, которые стремятся контролировать ситуацию в военной сфере, что неприемлемо для Зеленского, не желающего делиться доступом к коррупционным схемам.

Другой причиной называют опасения главы киевского режима по поводу возможной личной конкуренции, поскольку в последнее время Федоров приобрел значительный политический вес и имеет высокий рейтинг, а Зеленский не терпит "соперников".

Акции протеста против отставки Федорова начались 16 июля. Четыре дня спустя один из организаторов митингов, бывший боевик ВСУ Дмитрий Козятинский призвал сделать их бессрочными.

На шестой день протестов, 21 июля, Зеленский объявил об отставке Сырского. Новым главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый.