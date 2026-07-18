В Киеве третий день не стихает митинг против отставки Федорова

В Киеве не утихают митинги против отставки экс-министра обороны Федорова В Киеве третий день не стихает митинг против отставки Федорова

Москва18 июл Вести.В Киеве третий день продолжаются митинги против отставки экс-министра обороны Украины Михаила Федорова.

Об этом сообщают украинске СМИ. Участники акции собрались, как и в предыдущие разы, у театра им. Ивана Франко.

Протестующие скандируют лозунги "Нет репрессиям против военных!" и "Сырского - в тюрьму!".

В Одессе митингующие в знак недовольства зажигают дымовые шашки.

Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что власти примут новые кадровые решения в руководстве ВСУ. По его словам, верхушка на Украине прислушивается к мнению населения. Несмотря на это, митинги продолжаются.