Москва18 июлВести.В Киеве третий день продолжаются митинги против отставки экс-министра обороны Украины Михаила Федорова.
Об этом сообщают украинске СМИ. Участники акции собрались, как и в предыдущие разы, у театра им. Ивана Франко.
Протестующие скандируют лозунги "Нет репрессиям против военных!" и "Сырского - в тюрьму!".
В Одессе митингующие в знак недовольства зажигают дымовые шашки.
Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что власти примут новые кадровые решения в руководстве ВСУ. По его словам, верхушка на Украине прислушивается к мнению населения. Несмотря на это, митинги продолжаются.