Москва18 июл Вести.Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров на фоне продолжающихся протестов после его отставки выступил с обращением. Он заверил, что наладил диалог с властями. Экс-глава военного ведомства также поблагодарил тех, кто продолжал его поддерживать.

Изменения неизбежны… Диалог происходит. Я верю, что мы добьемся успеха написал Федоров в соцсети X

На протяжении трех дней в Киеве и других городах Украины проходили митинги, где граждане выступали против отставки Федорова. Это кадровое решение также было косвенно раскритиковано в военном ведомстве ФРГ.

Позже источники газеты Financial Times раскрыли, что увольнение Федорова может быть связано с тем, что он не соглашался передавать выгодные госконтракты привилегированным компаниям.