Москва18 июл Вести.Министр обороны ФРГ Борис Писториус написал "нетипично прямолинейное" письмо бывшему главе военного ведомств Украины Михаилу Федорову. Об этом сообщает издание RND.

По мнению журналистов, письмо Писториуса содержит косвенную критику кадрового решения главы киевского режима Владимира Зеленского.

Спасибо, дорогой Михаил, за прекрасную и доверительную совместную работу в последние месяцы! Вместе мы продвинули дальше стратегическое сотрудничество наших стран … Я очень сожалею, что ты не можешь продолжить свою работу, и надеюсь, что ты и далее будешь оставаться политически активным написал Писториус

Между тем глава комитета бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер призывал Берлин надавить на Киев, чтобы Федорова вернули на пост министра обороны. По мнению политика, Зеленский пошел на поводу у коррупционеров из украинского министерства обороны, с которыми пытался бороться Федоров.

Ранее газете Financial Times выяснила, что Федорова могли уволить потому, что он блокировал коррупционные схемы в оборонных закупках. Это привело к конфликту с главкомом ВСУ Александром Сырским, который начал игнорировать решения министерства обороны.

Также журналисты не исключают, что назначение на должность исполняющего обязанности главы военного ведомства генерала Евгения Хмары тоже со временим приведет к конфликту между минобороны и генштабом.