Москва17 июл Вести.Назначение Михаила Федорова на пост министра обороны Украины было связано с прошлогодними коррупционными скандалами, которые не имели последствий для лидера киевского режима Владимира Зеленского. Таким мнением с ИС "Вести" поделился глава информационного агентства "News Front" Константин Кнырик.

Он добавил, что поскольку Зеленский понял, что скандал затих, он решил снова поставить своих людей на ключевые посты.

Кадровые перестановки, вследствие которых Федоров стал министром обороны, произошли в результате первой волны коррупционного скандала, и, судя по всему, весь этот коррупционный скандал, который в итоге не финализировался никакими там серьезными посадками, он и задумывался для того, чтобы продавить тогда Зеленского на определенные кадровые назначения. Сейчас происходит процесс, при котором Зеленский возвращает, ну, некую былую славу. То есть вот эта вся его грандиозная задумка со сменой Кабинета министров, она направлена на то, чтобы вернуть себе под контроль то, что он в свое время потерял рассказал Кнырик

Ранее о дальнейшей судьбе Федорова рассказал экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник. Он спрогнозировал, что бывшего министра обороны Украины могут отправить послом в США.