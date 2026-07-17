Москва17 июл Вести.Возвращение Михаила Федорова на пост главы Министерства обороны Украины маловероятно. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Он объяснил, что Федорова могут забрать к себе американцы, по аналогии с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, который после ухода с поста отправился послом в Великобританию.

Но Федорова назад не вернут, на мой взгляд, тем более, что уже идут договорняки, чтобы найти ему какую-то должность. Кстати, пресс-конференцию, как вы думаете, всем бы разрешили провести? Там бы полиция и СБУ зашли бы и убрали. Нет, запрещено проводить во время военного положения собрания и так далее. Я думаю, что здесь, скорее всего, вмешаются американцы, он ориентирован на американцев, и могут поступить точно так же, как с Залужным: забрать себе послом. Но его будут сохранять для чего? Для того, чтобы второй раз обмануть народ, вернув в игру Залужного, Федорова, вот видите, какие ребятки свежие. Они не свежие - это представители одной и той же партии - партии войны. Я не вижу там лидеров партии мира. Они сидят в тюрьмах заявил Олейник

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов заявил, что Михаил Федоров, сам того не желая, начал свою предвыборную кампанию. Это произошло после того, как Зеленский снял его с поста главы Министерства обороны.