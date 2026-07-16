Нардеп Железняк: Украина может на месяц остаться без министра обороны

Украина может остаться без министра обороны до 18 августа Нардеп Железняк: Украина может на месяц остаться без министра обороны

Москва16 июл Вести.Украина может на месяц остаться без министра обороны после отставки Михаила Федорова. Об этом написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По данным Железняка, новое пленарное заседание Верховной Рады в ближайшее время не состоится. На последней встрече депутаты не смогли избрать замену министру обороны.

Вот такая история: министра иностранных дел нет, министра обороны нет, главы СБУ нет, главы внешней разведки нет написал нардеп

Он отметил, что следующее пленарное заседание пройдет только 18 августа. До этого времени встреч не планируется.

Железняк также напомнил, что Федоров считается окончательно уволенным с момента формирования нового правительства.

Состав нового кабмина Рада утвердила в четверг. По данным депутата от партии "Слуга народа", сейчас обязанности министра обороны возложены на первого заместителя ведомства Алексея Вискуба.