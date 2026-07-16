Москва16 июл Вести.Обязанности министра обороны сейчас исполняет Алексей Вискуб, первый заместитель главы ведомства. Об этом сообщила нардеп от партии "Слуга народа" Виктория Подгорная.

После утверждения нового кабмина на Украине пустыми остались кресла министра обороны и министра иностранных дел.

По утверждению Подгорной в соцсети Twitter, Вискуб сейчас выполняет функции главы МО.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Украины Игорь Клименко отказался от поста главы украинского Минобороны.